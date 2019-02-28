Экс-адвокат Трампа рассказал, как лгал первой леди США об изменах мужа

Юрист признался, что ему пришлось не только платить за молчание любовнице американского лидера, но и покрывать главу Белого дома перед женой.

Бывший адвокат Дональда Трампа Майкл Коэн был вынужден обманывать первую леди США. Об этом юрист рассказал во время слушаний в Палате представителей.

По словам Коэна, по указанию главы Белого дома он платил за молчание порнозвезде, с которой встречался президент, и скрывал эту связь от Меланьи Трамп.

— Трамп — мошенник... Я очень сожалею, что лгал первой леди. Она — добрый и хороший человек, я очень её уважаю, — цитирует адвоката ТАСС.

Кроме того, Коэн высказался по поводу якобы существующей видеозаписи, на которой, как утверждается, снято, как Трамп ударил свою жену в лифте.

Бывший адвокат американского лидера заявил, что никогда такого видео не смотрел, и вообще очень сомневается, что президент способен на такой поступок.

— Я не верю, что мистер Трамп когда-либо ударил бы миссис Трамп, я не верю в это, — сказал Коэн.

Как ранее сообщал Лайф, суд в США отклонил иск звезды фильмов для взрослых Стефани Клиффорд против экс-адвоката Трампа. У порноактрисы не нашлось достаточных доказательств в пользу версии, что Коэн её оклеветал.