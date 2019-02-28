"Подумаешь, шапку сорвал". В Сети спорят об инциденте с Порошенко в Запорожье

Пользователи внимательно просматривают видео, снятое во время встречи президента Украины с жителями региона.

В Интернете спорят, чья рука сорвала шапку с головы женщины во время встречи украинского лидера Петра Порошенко с жителями Запорожья. Любопытный момент опубликован в соцсетях.

Как пишет украинское издание "Вести", видеоролик выложила журналист Татьяна Высоцкая. На кадрах видно, как Порошенко приветствует людей, и в какой-то момент стоящая рядом с ним женщина пытается что-то сказать главе государства.

И в этот момент с неё сняли шапку. Правда, сложно разобрать, кто именно это сделал — сам президент или сопровождавший его охранник.

Сразу после публикации видео начались насмешливые комментарии.

Пьяный, что ли? Василиса Хрусталева

Подумаешь, шапку сорвал. А мог бы и шашкой рубануть Елена Лукаш

Просто Пётр суеверный. Есть такая традиция в Украине: если сорвать с человека шапку — станешь президентом Ярослав Ясинський

Как ранее писал Лайф, Порошенко нагрубил одному из недовольных невыплатой зарплаты шахтёров во Львовской области.