Кишечная палочка и плесень. Эксперты нашли лишнее в пельменях с прилавков

Согласно их выводам, лучшие пельмени производят в Московском регионе, Санкт-Петербурге, Калужской, Белгородской, Орловской областях, Республике Мордовия и Республике Башкортостан, а также в Челябинской области.

"Роскачество" провело масштабное исследование замороженных пельменей. Как сообщается на сайте организации, были проверены 48 торговых марок по 88 показателям качества и безопасности из разных регионов нашей страны. Стоимость продукта на момент закупки составила от 91,98 до 640 рублей за один килограмм.

Идеальный пельмень, как отметили в "Роскачестве", — это тот, в котором теста меньше, чем начинки, а начинка состоит исключительно из мясного фарша (из мышечной ткани) с луком, без загустителей. Такие пельмени мы готовим дома. Что же касается покупных, то в них были обнаружены некоторые нарушения.

Так, бактерии кишечной палочки нашли в пельменях девяти торговых марок: "Мишкинский продукт", "МясновЪ", "Окраина", "Поспел", "Родной дом", "Сальников", "Своими руками. Карапузы", "Сибирский гурман" и "Снежана" ("Домашние"). Это говорит о несоблюдении санитарно-гигиенических требований на производстве.

Повышенное количество микроорганизмов обнаружили в восьми образцах: "Белорусские", "Едим дома", "Иркутские", "От Ильиной", "Поспел", "Своими руками. Карапузы", "Сибирский гурман" и "Снежана" ("Детские"). В то же время отмечается, что это может указывать как на возможное несоблюдение требований на производстве, так и на нарушения при транспортировке или хранении товара в магазине.

В пельменях "Стародворские" эксперты обнаружили плесень. В пельменях торговых марок "Белорусские" (производятся в России) и Billa обнаружены недопустимые количества антибиотиков. В некоторых образцах были обнаружены ДНК незаявленных животных и незаявленные добавки. Также эксперты заподозрили некоторых производителей в том, что мясо попало в фарш с недостаточно промытых лент.

О начинке. Согласно ГОСТу, её в пельменях должно быть не менее 50%. Этому требованию соответствуют 27 образцов, причём самые "начинённые" пельмени — у торговых марок "Мясницкий ряд" (около 62%) и "От Палыча" (около 59%).

Эксперты заключили, что лучшие пельмени производят в Московском регионе, Санкт-Петербурге, Калужской, Белгородской, Орловской областях, Республике Мордовия и Республике Башкортостан, а также в Челябинской области.

Ранее Лайф писал, что эксперты не нашли пельменей высокого качества в российских магазинах.