Минтруд опроверг сообщения о грядущих в России массовых сокращениях

В ведомстве отметили, что в ближайшие три года численность безработных будет находиться на уровне прошлого года.

В Министерстве труда РФ опровергли сообщения СМИ о массовых сокращениях, которые якобы ожидаются весной этого года.

В ведомстве отметили, что, согласно прогнозу Минэкономразвития, численность безработных в ближайшие три года будет находиться на уровне прошлого года и не превысит 3,6 миллиона человек.

Еженедельно Минтруд проводит мониторинг рынка, в котором учитываются данные о планируемых сокращениях. По словам представителей ведомства, динамика остаётся стабильной в течение последних лет.

Службу занятости работодатель обязан поставить в известность за два месяца до планируемого сокращения.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что весной планируются массовые сокращения работников в России. Речь шла о более чем 115 тысячах россиян.