Бывший украинский министр предрёк "распад России"

Политик заявил, что наличие у Москвы ядерного арсенала затрудняет решение мировых проблем.

Бывший министр экономики Украины Владимир Лановой назвал Россию империей с ядерной боеголовкой под мышкой и предрёк её распад. Об этом сообщает "Главред".

— Все империи распадались раньше или позже. Россия — поработительница народов — тоже закончит свою историю. Но ещё не было империи с ядерной боеголовкой под мышкой, — считает политик.

Бывший украинский министр высказал мнение, что наличие у Москвы ядерного арсенала серьёзно осложняет решение мировых проблем, которые она якобы создаёт.

Нужно отметить, что подобные заявления звучат на Украине периодически. Одно из последних — от экс-президента Леонида Кравчука. Он считает, что в случае если Россия захватит Украину, то она сама вскоре распадётся, причём в течение года.