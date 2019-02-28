Не поделили ворота. Появилось видео избиения генерал-полковника в Москве

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Не поделили ворота. Появилось видео избиения генерал-полковника в Москве

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У офицера выявили закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, а также ушиб мягких тканей головы и лица.

В Сети появились кадры избиения 66-летнего генерал-полковника в отставке Александра Бриндикова в центре Москвы. Он был госпитализирован с черепно-мозговой травмой.

На кадрах, которые опубликованы телеканалом "360", видно, что конфликт произошёл перед воротами офиса на Малой Никитской. Машина помешала генералу въехать в них, и началась его перепалка с владельцами белого авто. Бриндиков им посигналил и проехал в ворота. Мужчины решили к нему подойти, в результате началась потасовка и генерала избили. После этого мужчины скрылись с места происшествия.

Как ранее писал Лайф, у военного выявили закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, а также ушиб мягких тканей головы и лица. По факту произошедшего проводится проверка. Как стало известно, одним из нападавших оказался 44-летний уроженец Украины Юрий Любченко.

<p>Фото: телеканал &#34;360&#34;</p>

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