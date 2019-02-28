В военкомате подтвердили, что глава Хакасии уклонялся от службы в армии

Губернатор Хакасии Валентин Коновалов уклонялся от воинского призыва. Об этом журналистам сообщил начальник отделения по работе с гражданами военкомата Красноярского края Евгений Ремизов.
— Да, мы подтверждаем эту информацию. Он уже не призывной, но для того, чтобы определить его степень годности в запасе, он должен явиться на призывную комиссию в военкомат, но он опять нарушает закон, — отметил Ремизов.
Он также напомнил, что граждане, пребывающие в запасе, должны в течение двух недель явиться в военкомат, чтобы уведомить о произошедших изменениях, среди которых смена адреса, семейного положения и так далее.
Решение о том, будет ли привлечён глава Хакасии к уголовной или административной ответственности, будет принимать призывная комиссия, на которую Коновалову необходимо явиться.
Ранее Лайф рассказывал, что губернатор Хакасии Валентин Коновалов в 2013–2014 годах уклонялся от службы в армии.
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