В военкомате подтвердили, что глава Хакасии уклонялся от службы в армии

Сейчас он уже вышел из призывного возраста, однако для определения степени его годности в запасе ему необходимо прибыть в военкомат.

Губернатор Хакасии Валентин Коновалов уклонялся от воинского призыва. Об этом журналистам сообщил начальник отделения по работе с гражданами военкомата Красноярского края Евгений Ремизов.

— Да, мы подтверждаем эту информацию. Он уже не призывной, но для того, чтобы определить его степень годности в запасе, он должен явиться на призывную комиссию в военкомат, но он опять нарушает закон, — отметил Ремизов.

Он также напомнил, что граждане, пребывающие в запасе, должны в течение двух недель явиться в военкомат, чтобы уведомить о произошедших изменениях, среди которых смена адреса, семейного положения и так далее.

Решение о том, будет ли привлечён глава Хакасии к уголовной или административной ответственности, будет принимать призывная комиссия, на которую Коновалову необходимо явиться.

Ранее Лайф рассказывал, что губернатор Хакасии Валентин Коновалов в 2013–2014 годах уклонялся от службы в армии.