Жену уже посадили. Дело "краснодарского каннибала" передали в суд

Ранее психолого-психиатрическая экспертиза признала, что Дмитрий Бакшеев вменяем.

Дело "краснодарского каннибала" Дмитрия Бакшеева передели в Прикубанский районный суд. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

В ведомстве отметили, что громкое дело, которое ужаснуло общественность, завершено. Бакшеева обвиняют по таким статьям, как "Убийство" и "Надругательство над телом жертвы".

— Согласно заключению психолого-психиатрической экспертизы, Бакшеев признан вменяемым, однако у него выявлены признаки психического расстройства, не исключающие его вменяемость, — пояснили в региональном СУ СКР.

Накануне суд приговорил жену обвиняемого Наталью Бакшееву. Она получила 10 лет лишения свободы за подстрекательство к убийству. Сама она с решением суда не согласилась. Подробнее о громком деле читайте в материале Лайфа.