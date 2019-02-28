Жену уже посадили. Дело "краснодарского каннибала" передали в суд

Дело "краснодарского каннибала" Дмитрия Бакшеева передели в Прикубанский районный суд. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.
В ведомстве отметили, что громкое дело, которое ужаснуло общественность, завершено. Бакшеева обвиняют по таким статьям, как "Убийство" и "Надругательство над телом жертвы".
— Согласно заключению психолого-психиатрической экспертизы, Бакшеев признан вменяемым, однако у него выявлены признаки психического расстройства, не исключающие его вменяемость, — пояснили в региональном СУ СКР.
Накануне суд приговорил жену обвиняемого Наталью Бакшееву. Она получила 10 лет лишения свободы за подстрекательство к убийству. Сама она с решением суда не согласилась. Подробнее о громком деле читайте в материале Лайфа.
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