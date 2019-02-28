Радикалы пригрозили сорвать юбилейные концерты Жванецкого в Киеве и Одессе

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Радикалы пригрозили сорвать юбилейные концерты Жванецкого в Киеве и Одессе

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Михаил Жванецкий. Фото: © РИА Новости/Антон Денисов

Писатель-сатирик носит звания народного артиста Украины и народного артиста России.

Один из лидеров одесского отделения "Правого сектора"* Сергей Стерненко потребовал отменить концерты Михаила Жванецкого в Киеве и Одессе 16 и 21 марта. По информации УНН, в противном случае выступления, приуроченные к 85-летию артиста, пригрозили сорвать.

— Или организаторы откажутся от запланированных мероприятий и самостоятельно их отменят, или они встретят протестную реакцию, — сказал Стерненко.

Отметим, что Жванецкий является уроженцем Одессы. Сатирик носит звания народного артиста Украины и народного артиста России.

Как писал Лайф ранее, президент России Владимир Путин наградил его орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени.

* Организация запрещена в России по решению Верховного суда.

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