Радикалы пригрозили сорвать юбилейные концерты Жванецкого в Киеве и Одессе

Писатель-сатирик носит звания народного артиста Украины и народного артиста России.

Один из лидеров одесского отделения "Правого сектора"* Сергей Стерненко потребовал отменить концерты Михаила Жванецкого в Киеве и Одессе 16 и 21 марта. По информации УНН, в противном случае выступления, приуроченные к 85-летию артиста, пригрозили сорвать.

— Или организаторы откажутся от запланированных мероприятий и самостоятельно их отменят, или они встретят протестную реакцию, — сказал Стерненко.

Отметим, что Жванецкий является уроженцем Одессы. Сатирик носит звания народного артиста Украины и народного артиста России.

Как писал Лайф ранее, президент России Владимир Путин наградил его орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени.

* Организация запрещена в России по решению Верховного суда.