Арбитраж Ставрополья поддержал требование "Татнефти" взыскать с Украины $144 млн

Арбитражный суд Ставропольского края поддержал требование компании "Татнефть" о взыскании с Украины $144 млн.
В ходе оглашения приговора судья заявил, что арбитражное решение, вынесенное 29.07.2014 года Международным коммерческим арбитражем по иску "Татнефти" должно быть удовлетворено и приведено в исполнение.
Международный суд вынес постановление, что Украина должна выплатить "Татнефти" $112 миллионов плюс проценты.
В ходе многочисленных судебных заседаний точку в этой истории поставил Международный коммерческий арбитраж в 2014 году. Он постановил, что Украина должна "Татнефти" 112 миллионов долларов, включая проценты за нарушение межгосударственного соглашения о защите инвестиций.
Глава МВД Украины ранее предлагал ввести санкции в отношении "Татнефти".
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