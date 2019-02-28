Арбитраж Ставрополья поддержал требование "Татнефти" взыскать с Украины $144 млн

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Арбитраж Ставрополья поддержал требование "Татнефти" взыскать с Украины $144 млн

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Фото: © РИА Новости / Максим Богодвид

Решение может быть обжаловано в течении месяца. Разбирательства тянутся уже несколько лет.

Арбитражный суд Ставропольского края поддержал требование компании "Татнефть" о взыскании с Украины $144 млн.

В ходе оглашения приговора судья заявил, что арбитражное решение, вынесенное 29.07.2014 года Международным коммерческим арбитражем по иску "Татнефти" должно быть удовлетворено и приведено в исполнение.

Международный суд вынес постановление, что Украина должна выплатить "Татнефти" $112 миллионов плюс проценты.

В ходе многочисленных судебных заседаний точку в этой истории поставил Международный коммерческий арбитраж в 2014 году. Он постановил, что Украина должна "Татнефти" 112 миллионов долларов, включая проценты за нарушение межгосударственного соглашения о защите инвестиций.

Глава МВД Украины ранее предлагал ввести санкции в отношении "Татнефти".

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