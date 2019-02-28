В уральской школе детям предложили компот с червями

Комментаторы новости иронично заметили, что наличие живности в компоте доказывает, что напиток сварен из настоящих сухофруктов.

Ученики второй школы Каменска-Уральского пожаловались в соцсетях, что в столовой им наливают компот с "червями". Фотографии напитка дети опубликовали в паблике "Подслушано Каменск-Уральский" во "Вконтакте".

— Вот такой вот компот с червями у половины школы... — цитирует паблик заявление учеников.

В комментариях мнения разделились на два лагеря: кто-то сочувствует детям, другие говорят, что работники столовой не в состоянии рассмотреть и перебрать каждый фрукт.

Ранее в Каменске-Уральском произошёл другой инцидент, связанный с санитарными нормами: жители вышли на митинг из-за того, что район "утопал в фекалиях". А в Курганской области в этом месяце детям в школьный суп положили странное мясо с шипами.