"Рад, что он жив". Московский школьник рассказал, как спас пассажира самолёта

Мальчик признался, что волновался, проводя реанимацию человеку, у которого во время полёта случился инфаркт.

Ученик 10-го класса одной из московских школ Богдан Р. объяснил, как спас жизнь пассажиру на борту самолёта из Сочи. В интервью Life Shot он сказал, что смог справиться с волнением в экстренной ситуации.

— Я был уверен в себе, и у меня были мысли, что я несу ответственность за все свои действия. Безусловно, был мандраж, безусловно, скорее всего, пульс участился, но я на это даже не обратил внимание: главное — было стабилизировать пациента и довезти его до земли, — поделился молодой человек.

Как ранее писал Лайф, во время авиарейса юноша бросился на помощь к человеку, у которого случился инфаркт. Выяснилось, что Богдан учится в классе с медицинским профилем и уже усвоил немало важнейших знаний.

По словам матери школьника, он успешно провёл реанимацию, очистил ротовую полость и гортань пациента от кровяных масс и поддержал его дыхание мешком Амбу.

— Я буду поддерживать с ним связь, мне очень интересны его дальнейшая судьба, его диагноз. Рад, что он жив, — добавил Богдан.