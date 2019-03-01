Опубликовано видео, на котором "лексус" насмерть сбил полицейского в Москве

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Опубликовано видео, на котором "лексус" насмерть сбил полицейского в Москве

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Сотрудник ГИБДД стоял у въезда в Гагаринский тоннель и оформлял аварию. Он умер по дороге в больницу.

В Сети появилось видео страшного момента, когда легковой автомобиль сбил сотрудника дорожной полиции в Москве. Ролик опубликовал телеграм-канал Mash.

На кадрах видно, как машина едет на стоявшие на проезжей части авто. От удара один из них отбросило в сторону.

Как ранее писал Лайф, машина сбила инспектора ГИБДД, когда он оформлял аварию на ТТК при въезде в Гагаринский тоннель. Полицейский получил тяжёлые травмы и скончался по дороге в больницу.

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