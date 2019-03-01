Вступил в силу закон об обязательной маркировке сигарет в России

Начиная с 1 марта 2019 года на всей территории России вступает в силу закон об обязательной цифровой маркировке сигарет, который призван повысить прозрачность рынка табачной продукции и снизить долю контрафакта.

Ранее этот процесс происходил в порядке эксперимента. Начиная с апреля 2018 года производители наносили на пачку сигарет особый цифровой код, с помощью которого можно отследить весь путь продукта от фабрики до прилавка.

Теперь эта норма станет обязательной для всех производителей, однако введена она будет не единовременно, а поэтапно. Начиная с 1 марта участники регистрируются в системе. Затем с 1 июля все табачные фабрики в России перейдут к производству промаркированных пачек, а розничные продавцы займутся отправкой статистики в систему.

При этом параллельный оборот пачек старого и нового образца допустим до 1 июля 2020 года, после чего немаркированные пачки не будут допускаться к продаже, а данные в систему будут передавать уже и оптовые продавцы.

Ранее Лайф публиковал материал, в котором пытался разобраться, как сильно повысится стоимость сигарет после введения нового стандарта маркировки пачек.