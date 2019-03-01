Голодец назвала разницу зарплат мужчин и женщин в России

Средняя зарплата женщин в России составляет 70 процентов от заработной платы мужчин. Как заявила вице-премьер РФ Ольга Голодец, выступая на форуме "Роль женщин в развитии промышленных регионов", процент занятости россиянок высок.

— При всех возможностях, которые женщины имеют, они не достигают такого же уровня образования, карьерного роста, оплаты своего труда, как у мужчин, — сказала Голодец.

Международная организация труда отмечала, что средняя зарплата представительниц прекрасного пола в нашей стране в среднем на 16–22 процента ниже, чем заработная плата представителей сильного пола.