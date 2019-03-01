Глава дипведомства утверждает, что Незалежная испокон веков играла "важнейшую роль в формировании Европы и её ценностей".

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал Незалежную "наследницей Киевской Руси", а Россия и Белоруссия, по его мнению, "произошли" именно от неё. Соответствующее заявление глава ведомства сделал в своей статье для издания Observador.

— После крещения в Киеве христианство начало распространяться на оставшиеся восточнославянские племена к северу и востоку от Киевской Руси, где несколько столетий спустя возникли современная Белоруссия и Россия, — сказал Климкин.

По его словам, Украина испокон веков играла "важнейшую роль в формировании Европы и её ценностей". Климкин утверждает, что принятие в 988 году христианства определило европейскую судьбу страны. Кроме того, Климкин добавил, что Незалежная всегда была европейской нацией, так как менталитет украинцев "соответствует ценностям европейцев".

— Горячее сердце Европы бьётся на Украине. Европа переживает моральный кризис, сомневается в собственной правоте, а её жители уже не готовы в случае необходимости встать на защиту европейских ценностей, — сказал он.

Глава внешнеполитического ведомства также утверждает, что Киевская Русь не один раз спасала Европу от порабощения.