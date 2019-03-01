Московских водителей призвали соблюдать осторожность из-за сильной гололедицы

Власти Москвы попросили водителей быть осторожнее на дорогах из-за гололедицы. Об этом говорится в сообщении в "Твиттере" транспортного комплекса столицы.
— Днём ожидается –1...+1 °С, облачно, снег, местами метель, сильная гололедица. Будьте осторожны на дорогах! — говорится в сообщении.
Доброе утро! На улице 0 С, временами снег. Днем ожидается -1..1 С, облачно, снег, местами метель, сильная гололедица. Будьте осторожны на дорогах! Берегите себя!#погода #Москва— Московский транспорт (@DtRoad) 1 марта 2019 г.
Как писал ранее Лайф, в первый день весны в Москве ожидается температура около нуля градусов, в Подмосковье –3…+2 °С. К вечеру температура воздуха опустится до –8°С.
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