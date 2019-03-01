Зеленский заявил о неизбежности переговоров между Киевом и Москвой

Диалог Украины и России, по словам комика, необходим для прекращения войны на Донбассе.

Кандидат в президенты Украины, комик Владимир Зеленский заявил о неизбежности переговоров Киева и Москвы. Соответствующее заявление он сделал в эфире телеканала "1+1".

Он уточнил, что диалог необходим для прекращения войны в Донбассе, главной задачей которого является сохранение жизни людей.

— Никаких компромиссов по поводу суверенитета, независимости Украины не может быть. Мы не торгуем нашими людьми, мы не торгуем нашими территориями, — заявил он.

Между тем комик отметил, что собирается сделать из Украины "страну мечты", несмотря на то что его политический путь только начинается. Говоря о предстоящих выборах, Зеленский заявил, что действующая власть не конкурент для него и его команды.

Зеленский остаётся одним из самых популярных претендентов на пост главы государства. Первое место в рейтинге занимает кандидат от партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко. Действующий президент Украины разместился на третьем месте.

Президентские выборы в стране пройдут 31 марта. За пост лидера страны будут бороться 44 кандидата — рекордное число в истории Украины.

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против Донецкой и Луганской Народных Республик, заявивших о независимости после государственного переворота на Украине в феврале этого же года. Жертвами конфликта за всё время, по данным ООН, стали 10 тысяч человек.