"Сбербанк повесил на меня ипотеку моей полной тёзки. Как теперь быть?"

Сбербанк повесил на женщину ипотеку её полной тёзки и теперь выбивает с россиянки долги, списывая деньги с зарплатной карты. Жертвой оказалась Наталья Листвина (в девичестве — Медведева) из Екатеринбурга. С требованием вернуть деньги ей звонят кредиторы практически ежедневно.
Три года назад женщина сменила фамилию после замужества, но ситуация никак не меняется в сторону пострадавшей. Из-за долгов Наталья оказалась в чёрном списке банков, на своё имя она не может взять ипотеку или кредит.
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