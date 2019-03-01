"Сбербанк повесил на меня ипотеку моей полной тёзки. Как теперь быть?"

Из-за этой ситуации Наталья Листвина из Екатеринбурга оказалась в чёрном списке, и теперь она не может оформить ни ипотеку, ни потребительский кредит. Получится ли у неё восстановить чистую кредитную историю — большой вопрос.

Сбербанк повесил на женщину ипотеку её полной тёзки и теперь выбивает с россиянки долги, списывая деньги с зарплатной карты. Жертвой оказалась Наталья Листвина (в девичестве — Медведева) из Екатеринбурга. С требованием вернуть деньги ей звонят кредиторы практически ежедневно.

Три года назад женщина сменила фамилию после замужества, но ситуация никак не меняется в сторону пострадавшей. Из-за долгов Наталья оказалась в чёрном списке банков, на своё имя она не может взять ипотеку или кредит.