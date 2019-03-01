Лайф публикует список погибших в страшном ДТП под Волгоградом

Читайте также

Лайф публикует список погибших в страшном ДТП под Волгоградом

351

Стали известны личности погибших в страшном ДТП на трассе под Волгоградом, где столкнулись кроссовер Mitsubishi Outlander и фура. Жертвами аварии стали пять человек.

Список погибших:

Матюшкин Г. 1972 года рождения;

Белитченко В. 1995 года рождения;

Кутырева Т. 1983 года рождения;

Токолов И. 1986 года рождения;

Серебрякова Г. 1965 года рождения.

<p>Фото: © L!FE</p>

По данным Лайфа, авария произошла после того, как кроссовер закрутило на дороге. Фура пыталась уйти от столкновения, но неудачно. После удара обе машины вылетели в кювет. Ранее публиковали первое видео с места трагедии.

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×