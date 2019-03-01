Лайф публикует список погибших в страшном ДТП под Волгоградом

Стали известны личности погибших в страшном ДТП на трассе под Волгоградом, где столкнулись кроссовер Mitsubishi Outlander и фура. Жертвами аварии стали пять человек.
Список погибших:
Матюшкин Г. 1972 года рождения;
Белитченко В. 1995 года рождения;
Кутырева Т. 1983 года рождения;
Токолов И. 1986 года рождения;
Серебрякова Г. 1965 года рождения.
По данным Лайфа, авария произошла после того, как кроссовер закрутило на дороге. Фура пыталась уйти от столкновения, но неудачно. После удара обе машины вылетели в кювет. Ранее публиковали первое видео с места трагедии.
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