ВСУ выпустили около 220 снарядов по территории ЛНР за сутки

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ВСУ выпустили около 220 снарядов по территории ЛНР за сутки

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Фото: © РИА "Новости" / Валерий Мельников

Огонь вёлся из 122-миллиметровых арторудий, миномётов 120 мм и 82 мм, вооружения БМП и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного.

Украинские силовики за минувшие сутки выпустили по территории Луганской Народной Республики около 220 снарядов, 11 раз нарушив "режим тишины". Об этом сообщает представительство ЛНР в совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

Огонь вёлся из 122-миллиметровых арторудий, миномётов 120 мм и 82 мм, вооружения БМП и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного. Обстрелам подверглись населённые пункты Калиново, Фрунзе, Желобок, Знаменка, Веселогоровка и Калиново-Борщеватое.

По предварительным данным, никто не пострадал. Повреждений инфраструктуры также не зафиксировано.

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