Путин передал Мадуро слова поддержки и солидарности

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Путин передал Мадуро слова поддержки и солидарности

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Президент России Владимир Путин и президент Венесуэлы Николас Мадуро (слева). Фото: ©  РИА "Новости" / Михаил Климентьев

Президент России Владимир Путин передал венесуэльскому коллеге Николасу Мадуро слова поддержки и солидарности. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

— Хотелось бы в нынешней ситуации особо подчеркнуть, что президент Путин передаёт слова поддержки и солидарности своему коллеге и другу президенту Николасу Мадуро, — сказал глава МИД России на переговорах с вице-президентом Венесуэлы Делси Родригес.

Напомним, 21 января в Венесуэле начались протесты против действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Во время беспорядков оппозиционный лидер Хуан Гуайдо незаконно провозгласил себя временным главой государства.

Ряд западных стран во главе с США заявил о признании Гуайдо. В Кремле заявили, что считают Мадуро легитимным президентом этой страны, а попытки узурпации верховной власти нарушают основы и принципы международного права.

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