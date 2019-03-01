Путин передал Мадуро слова поддержки и солидарности

Президент России Владимир Путин передал венесуэльскому коллеге Николасу Мадуро слова поддержки и солидарности. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

— Хотелось бы в нынешней ситуации особо подчеркнуть, что президент Путин передаёт слова поддержки и солидарности своему коллеге и другу президенту Николасу Мадуро, — сказал глава МИД России на переговорах с вице-президентом Венесуэлы Делси Родригес.

Напомним, 21 января в Венесуэле начались протесты против действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Во время беспорядков оппозиционный лидер Хуан Гуайдо незаконно провозгласил себя временным главой государства.

Ряд западных стран во главе с США заявил о признании Гуайдо. В Кремле заявили, что считают Мадуро легитимным президентом этой страны, а попытки узурпации верховной власти нарушают основы и принципы международного права.