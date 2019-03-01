Попался! Российские корабли "зажали" американский эсминец в Эгейском море

"Дональд Кук" — самый частый гость у российских берегов из всей натовской флотилии.

Ракетный эсминец ВМС США "Дональд Кук" ненадолго оказался между двумя российскими военными кораблями в районе пролива Дарданеллы. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на военно-дипломатический источник.

Известно, что американский эсминец вышел из пролива в Эгейское море 1 марта примерно в 8:00 по московскому времени. Через 10 минут за ним проследовал российский сторожевой корабль "Адмирал Эссен", и примерно в это же время американский корабль разошёлся на встречных курсах с фрегатом "Адмирал Макаров" по пути из Средиземного моря.

Российский фрегат "Адмирал Эссен" встретился в Босфоре с эсминцем ВМС США Donald Cook. Оба корабля идут в Средиземное море. Фото: @new_militarycolumnist pic.twitter.com/K8LYJHYCVA — Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) 1 марта 2019 г.

"Дональд Кук" — самый частый гость у российских берегов из всех кораблей НАТО. Он приходит в Чёрное море с 2007 года, в последнее время — по несколько раз в год. В очередной раз он вошёл в акваторию 19 февраля. Эсминец несёт на себе порядка 50 крылатых ракет, дальность действия которых свыше полутора тысяч километров. В американском флоте заявляли, что корабль проводит "операции по обеспечению безопасности на море".

25 февраля ракетный эсминец вошёл в порт Одессы и пробыл там до 27 февраля, а затем выдвинулся обратно.