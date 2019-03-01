Лавров заявил, что санкции искусственно создают гуманитарный кризис в Венесуэле

По его мнению, желание страны решить эту проблему в сотрудничестве с ООН "абсолютно легитимно".

Страны, которые вводят противоправные санкции в отношении Венесуэлы, пытаются таким образом создать в ней гуманитарный кризис. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

— Гуманитарный кризис, который пытаются искусственно создать путём введения противоправных односторонних санкций, путём замораживания и фактических арестов активов Венесуэлы за рубежом, конечно, сказывается на обстановке, — сказал Лавров.

Он отметил, что Правительство Венесуэлы прекрасно видит сложившуюся ситуацию и заинтересовано решать проблемы, в том числе в сотрудничестве с ООН.

Лавров назвал такую позицию Венесуэлы абсолютно легитимной и отвечающей нормам международного гуманитарного права.

Ранее Сергей Лавров обратил внимание на поиск США предлога для военного вторжения в Венесуэлу.