Лавров заявил, что санкции искусственно создают гуманитарный кризис в Венесуэле

Страны, которые вводят противоправные санкции в отношении Венесуэлы, пытаются таким образом создать в ней гуманитарный кризис. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
— Гуманитарный кризис, который пытаются искусственно создать путём введения противоправных односторонних санкций, путём замораживания и фактических арестов активов Венесуэлы за рубежом, конечно, сказывается на обстановке, — сказал Лавров.
Он отметил, что Правительство Венесуэлы прекрасно видит сложившуюся ситуацию и заинтересовано решать проблемы, в том числе в сотрудничестве с ООН.
Лавров назвал такую позицию Венесуэлы абсолютно легитимной и отвечающей нормам международного гуманитарного права.
Ранее Сергей Лавров обратил внимание на поиск США предлога для военного вторжения в Венесуэлу.
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