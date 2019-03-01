Не тем ты занимаешься, друг. Названы вакансии с самыми высокими зарплатами

Среди высокооплачиваемых — должности event-директора, разработчика программного обеспечения, директора департамента судебной работы, юрисконсульта, главного бухгалтера и заместителя директора по логистике.

Должность генерального директора в IT-отрасли в Москве признана одной из самых высокооплачиваемых вакансий на рынке труда. Об этом свидетельствуют данные компании HeadHunter.

Работодатели готовы предложить соискателю этой должности до 450 тысяч рублей до вычета НДФЛ. От пяти тысяч евро до вычета налога (около 325 тысяч рублей на руки) в месяц готовы платить финансовому директору компании, занимающейся разработками авиационной техники. Директору по маркетингу в московской фирме, которая специализируется на продаже товаров для детей, могут платить от 250 до 400 тысяч рублей.

От 300 тысяч рублей может заработать также руководитель IT- департамента в Санкт-Петербурге и генеральный директор управляющей компании в Воронеже.

В списке предложений с высокой заработной платой также вакансии event-директора, разработчика программного обеспечения, директора департамента судебной работы, юрисконсульта, главного бухгалтера и заместителя директора по логистике.