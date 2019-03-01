Королева Елизавета II появилась на публике с "фиолетовой" рукой

Жители Великобритании забеспокоились после того, как увидели "фиолетовую" руку королевы Великобритании Елизаветы II. Об этом сообщает газета The Sun.
Уточняется, что с пятном на руке королева принимала короля и королеву Иордании, Абдаллу II и Ранию. Рука изменила цвет вследствие возможного недуга.
Queen’s ‘Purple’ Hand In Official Photo Sparks Concerns https://t.co/dXrFIY5R4n pic.twitter.com/PJ8JX9qW1I— omotunde alata (@OmotundeAlata) 1 марта 2019 г.
— Боже... Выглядит так, как будто Её Величество поранила руку... Надеюсь, она быстро заживёт, — написал один из пользователей "Твиттера".
Ранее Елизавета II удивила папарацци, прокатившись верхом на лошади.
Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь
- Популярные
- По времени