Врачи рассказали, когда ждать весеннего обострения и что делать, если оно придёт

По словам психиатра, употребление алкоголя в такой ситуации только усугубляет положение больного.

Психиатр Алексей Казанцев в беседе с Лайфом рассказал о так называемом весеннем обострении: когда ждать его проявлений, из-за чего оно начинается и как себя вести, если рядом находится человек, который ведёт себя неадекватно.

По словам специалиста, существует определённая зависимость между психическим состоянием и временем года, однако у некоторых людей обострение начинается до прихода весны. Обострения происходят на фоне ослабевшего за зиму иммунитета, отсутствия отдыха и гормональных перепадов. В группе риска, в первую очередь, находятся те, кто стоит на учёте у психиатра и в этот период прерывает занятия со специалистами.

По словам Казанцева, чтобы уберечься от людей, страдающих весенним обострением, необходимо обращать внимание на поведение окружающих и не вступать ни в какие споры с теми, кто ведёт себя неадекватно.

— Есть люди, у которых даже вне сезона внутри психопатия идёт, бурлит, кипит. Соответственно, свою раздражительность, злобность он может сорвать на любом из тех, кто, как ему показалось, косо на него посмотрел или что-то ему сказал, — сказал он.

Специалист также советует людям, заметившим у кого-либо из своих родственников признаки психического расстройства, обратиться к врачу-психиатру, который сможет увидеть ту или иную патологию. В свою очередь, люди, не страдающие психическими расстройствами, должны следовать ряду рекомендаций, которые в том числе касаются употребления спиртных напитков.

— Более здоровым людям, конечно, нужно побольше активного отдыха, бывать на улице, двигаться, принимать поливитамины, питаться в соответствии с сезоном, посещать активные мероприятия, не связанные с алкоголизацией, — резюмировал Казанцев.

Напомним, согласно прогнозу синоптиков, весна в столицу придёт не раньше второй половины марта.