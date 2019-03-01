Peugeot и Citroen отзывают более 2,5 тысячи минивэнов в России

В Росстандарте рассказали, что причиной отзыва стала проблема с подвеской. Работы по исправлению недочёта будут проводиться бесплатно для владельцев.

В России отзывают более 2,5 тысячи минивэнов Peugeot и Citroen, сообщает Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

У Citroen отзыву подлежат модели Jumpy и Spacetourer, у Peugeot — Expert и Traveller, реализованные в период с 2017 по 2018 год. Причина отзыва — проблема с подвеской.

Узлы подвески на автомобилях будут затянуты или заменены. Работы будут проводиться бесплатно для владельцев.

Ранее Лайф писал о том, что Peugeot и Citroen отозвали более 15 тысяч авто в России по причине неисправности натяжного динамического ролика.