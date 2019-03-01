Перед Масленицей на заметку. Названы самые безопасные начинки для блинов

Оказалось, что самые небезопасные начинки — мясные и рыбные, поскольку сложно проверить, как они готовятся.

Сопредседатель Союза потребителей "Росконтроль" Александр Борисов назвал самые безопасные начинки для блинов.

— Овощная и яичная начинка — самые безопасные, от рыбных, мясных начинок лучше отказаться, потому что сложно проверить, как и где они изготавливаются, — приводит его слова НСН.

Борисов отметил, что начинка из рыбы или мяса может пройти неправильную термообработку, из-за чего возможно и расстройство желудка.

Ранее диетолог дала несколько рекомендаций по приготовлению блинов, благодаря которым можно будет избежать дополнительных калорий. Так, по словам специалиста, значительно снизить энергетическую ценность праздничного лакомства можно, если при жарке блинов вместо растительного масла использовать сливочное, а вместо молока — воду.