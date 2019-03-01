ОЗХО доложила об итогах расследования "химатаки" в Сирии

Специалисты сообщили, что во время боевых действий, скорее всего, использовался хлор.

Организация по запрещению химического оружия опубликовала доклад, в котором подведены итоги расследования инцидента в сирийском городе Дума, расположенном в Восточной Гуте.

— Оценка и анализ всей вышеупомянутой информации, собранной МУФ, дают основания для того, чтобы заключить, что использование токсичного химического вещества в качестве оружия имело место 7 апреля 2018 года. Этот токсичный химикат содержал реактивный хлор. Токсичным химическим веществом был, вероятно, молекулярный хлор, — говорится в докладе.

Напомним, продюсер британской компании Би-би-си Риам Далати подтвердил, что химическая атака на город Дума в САР, снятая в апреле 2018 года, была инсценировкой. В российском МИД заявили, что хотят услышать официальную позицию Би-би-си касательно случившегося.

Позже в Министерстве обороны РФ заявили, что постановочные кадры последствий атаки в Сирии привели к приданию ОЗХО "прокурорских" функций.