США предостерегли власти Венесуэлы от ареста Гуайдо

США предупредили власти Венесуэлы, что арест оппозиционера Хуана Гуайдо может вызвать широкий резонанс. Об этом сообщил спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс во время брифинга.
— Если он будет арестован после возвращения, то будет очень большая реакция со стороны венесуэльцев и международного сообщества, — отметил Адамс.
По словам Абрамса, несколько официальных лиц ранее угрожали арестом Гуайдо и международное сообщество надеется, что лидер оппозиции "благополучно" доберётся до дома.
Как писал Лайф, ранее США и Венесуэла поспорили на заседании в ООН из-за Гуайдо.
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