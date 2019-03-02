СБУ проводит "беседы" со священниками, отказавшимися перейти в "новую церковь"

Сотрудники Службы безопасности Украины в Закарпатье вызывают на "беседы" священников, которые отказались переходить в "новую церковь Украины". Об этом сообщается на сайте УПЦ.

— Сегодня утром мне позвонили из СБУ и сказали, что приглашают на разговор. На мой вопрос, это официальное приглашение, они ответили, что разговор частный, — рассказал один из местных священников.

Он также отметил, что звонившие посоветовали не брать с собой юриста.

Отмечается, что чаще всего в таких "беседах" правоохранители интересуются ситуацией вокруг храма УПЦ в честь Рождества Пресвятой Богородицы в посёлке Ясиня. Так, они предложили представителям обеих церквей проводить поочерёдные служения в храме.

Кроме того, священников УПЦ часто спрашивают, почему они не признают "каноничность ПЦУ".

Напомним, Православная церковь Украины (ПЦУ) была образована 15 декабря на "объединительном соборе" в Киеве. В этот же день её предстоятелем был выбран митрополит Епифаний. В начале января Константинополь передал Киеву томос об автокефалии "новой церкви". После этого по всей стране сторонники ПЦУ начали захватывать храмы Украинской православной церкви.