MARUV получила российскую награду "Прорыв года"

Украинская певица MARUV, которая стала победительницей национального отбора на "Евровидение-2019" и отказалась ехать на конкурс, получила российскую награду ZD AWARDS — 2018 в номинации "Прорыв года". Об этом сообщает "Московский комсомолец".

Позже исполнительница выложила в Сеть видео, в котором поблагодарила организаторов. Однако она отметила, что не сможет лично приехать за наградой.

Ранее Лайф писал, что победительница национального отбора MARUV отказалась ехать на музыкальный конкурс из-за "кабальных условий контракта".

Позже от поездки отказались ещё два лидера отбора, и Украина заявила о том, что не будет участвовать в "Евровидении-2019".