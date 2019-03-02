Лукашенко объяснил, почему Белоруссия не признала Абхазию

По словам президента Белоруссии, признание могло бы привести страну к международной изоляции.

Белорусский лидер Александр Лукашенко был готов в своё время подписать указ о признании независимости Абхазии. Об этом он заявил на встрече с представителями общественности и журналистами 1 марта.

Однако, по его словам, признание могло бы привести Белоруссию к международной изоляции. По крайней мере, такие условия озвучил бывший генсек НАТО Хавьер Солана. В частности, он заявил, что "если вы признаете Абхазию, то, первое, мы вас отключаем от этой банковской системы (международной. — Прим. ред.), вы попадаете в полную изоляцию".

Он добавил, что после этого встретился с тогдашним российским лидером Дмитрием Медведевым и в разговоре с ним поднимал эту тему, но стороны не пришли к общему мнению.

В настоящий момент республику признали пять стран — членов ООН. Независимость Абхазии Россия признала 26 августа 2008 года.