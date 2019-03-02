Индия и Пакистан обвинили друг друга в обстрелах в Кашмире

Нью-Дели сообщает о гибели трёх мирных жителей, Исламабад — об одном погибшем в результате обстрелов вблизи линии контроля в Кашмире. Об этом сообщают индийские и пакистанские СМИ.

По данным полиции Индии, пакистанская армия ночью открыла огонь по деревне в районе Пунч в штате Джамму и Кашмир. Одна из мин, как утверждается, попала в жилой дом. В результате погибли мать и двое детей.

Пакистанские власти же заявили о "беспорядочном обстреле" со стороны Индии. По информации телеканала Geo TV, погиб ребёнок.