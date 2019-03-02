Стало известно, где будет похоронен Алфёров

Читайте также

Стало известно, где будет похоронен Алфёров

9

Фото: © L!FE/Владислав Староверов

Нобелевского лауреата Жореса Алфёрова похоронят на кладбище в Комарове под Санкт-Петербургом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию города.

В 2017 году на этом же кладбище был похоронен писатель Даниил Гранин.

Напомним, Жорес Алфёров скончался на 89-м году жизни в Санкт-Петербурге. Главный врач больницы Российской академии наук Олег Чагунава сообщил, что смерть учёного наступила из-за острой сердечно-лёгочной недостаточности.

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×