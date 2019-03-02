Стало известно, где будет похоронен Алфёров

Нобелевского лауреата Жореса Алфёрова похоронят на кладбище в Комарове под Санкт-Петербургом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию города.

В 2017 году на этом же кладбище был похоронен писатель Даниил Гранин.

Напомним, Жорес Алфёров скончался на 89-м году жизни в Санкт-Петербурге. Главный врач больницы Российской академии наук Олег Чагунава сообщил, что смерть учёного наступила из-за острой сердечно-лёгочной недостаточности.