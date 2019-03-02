Tesla выплатила крупнейшую сумму по облигациям

Компания Tesla погасила свои обязательства по конвертируемым приоритетным облигациям. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

По данным издания, компания заплатила 920 миллионов долларов, что является самой крупной выплатой по облигациям за всю её историю. Облигации были выпущены пять лет назад и с той поры торговались ниже уровня конвертации.

Как писал ранее Лайф, компания Tesla полностью перешла на продажи в режиме онлайн, чтобы раньше обещанного довести розничную стоимость базового электрокара Model 3 до 35 тысяч долларов.