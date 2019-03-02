В Красноярске началась церемония открытия Всемирной зимней Универсиады

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В Красноярске началась церемония открытия Всемирной зимней Универсиады

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Фото: © L!FE / Павел Баранов

В торжественной церемонии открытия принимает участие президент России Владимир Путин.

Церемония открытия Всемирной зимней универсиады началась в Красноярске. Мероприятие проходит на "Платинум-арене".

<p>Фото: © L!FE / Павел Баранов</p>

В торжественной церемонии открытия принимают участие президент России Владимир Путин, спортсмены, главы международных спортивных федераций, делегаты Международной федерации университетского спорта.

<p>Фото: © L!FE / Павел Баранов</p>

Незадолго до начала церемонии глава государства встретился с руководством Международной федерации университетского спорта, где выразил уверенность, что Универсиада-2019 пройдёт на высоком уровне.

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