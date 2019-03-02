Глава Красноярского края заявил Путину, что Универсиада пройдёт на высшем уровне

Он также отметил, что у жителей краевой столицы приподнятое настроение из-за начала соревнований.

Губернатор Красноярского края Александр Усс во время рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным заверил, что аномально тёплая погода в регионе не помешает проведению Универсиады, а сами Игры пройдут на высшем уровне.

— У нас две недели назад ещё температура опускалась практически до -40, а сейчас аномальное тепло за всю историю метеонаблюдений, — заявил Усс.

Он также заверил главу государства, что в таких условиях будет возможно провести соревнования, а на спортивных объектах имеется достаточно снега.

Отдельно Усс отметил, что для города и региона Универсиада станет историческим событием, у жителей краевой столицы приподнятое настроение из-за скорого старта соревнований.

Отметим, что в эти минуты в Красноярске проходит церемония открытия XXIX Всемирной зимней Универсиады.