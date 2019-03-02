Путин объявил Универсиаду в Красноярске открытой

Президент России Владимир Путин объявил Всемирную зимнюю универсиаду в Красноярске открытой. Мероприятие проходит на стадионе "Платинум-арена".

— Объявляю Универсиаду открытой! — сказал глава государства.

Президент также поздравил всех с началом соревнований и пожелал их участникам удачи, убедительных и ярких побед.

Участие в Универсиаде-2019 принимают около трёх тысяч спортсменов из 50 стран. Всего будет представлено 11 видов спорта. Примечательно, что Россия впервые принимает зимние студенческие игры и вполне может их выиграть.