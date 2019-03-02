Путин объявил Универсиаду в Красноярске открытой

Читайте также

Путин объявил Универсиаду в Красноярске открытой

414

Фото: © L!FE / Павел Баранов

Президент России Владимир Путин объявил Всемирную зимнюю универсиаду в Красноярске открытой. Мероприятие проходит на стадионе "Платинум-арена".

— Объявляю Универсиаду открытой! — сказал глава государства.

Президент также поздравил всех с началом соревнований и пожелал их участникам удачи, убедительных и ярких побед.

Участие в Универсиаде-2019 принимают около трёх тысяч спортсменов из 50 стран. Всего будет представлено 11 видов спорта. Примечательно, что Россия впервые принимает зимние студенческие игры и вполне может их выиграть.

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×