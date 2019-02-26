Мамаев, Ковтун и хоккеисты-рекордсмены. За кого болеть на Универсиаде?
Фото: © РИА Новости/Александр Кряжев
Университет + олимпиада = универсиада
Нетрудно догадаться, как появилась "универсиада" — путём сложения слов "олимпиада" и "университет". Соревнования для студентов придумали проводить аж в 1905 году. В 1919-м создали Конфедерацию студентов, под эгидой которой в 1923 году провели первые Всемирные университетские игры. К 1959-му они официально трансформировались в Универсиаду.
Летние и зимние игры по аналогии с Олимпиадой стали проводить сразу. Но вот до России Универсиада добиралась больше полувека. В 2013-м в Казани прошли летние студенческие соревнования. И вот сейчас, в 2019-м, первые в российской истории зимние игры студентов пройдут в Красноярске.
11 видов спорта, 76 комплектов наград
На зимней Универсиаде будет представлено 11 видов спорта:
- биатлон;
- горнолыжный спорт;
- кёрлинг;
- лыжные гонки;
- сноуборд;
- спортивное ориентирование;
- фигурное катание;
- фристайл;
- хоккей с мячом;
- хоккей с шайбой;
- шорт-трек.
Универсиада будет проходить со 2 по 12 марта. Медали будут разыгрываться с 3 марта до последнего дня соревнований. Всего на кону — 76 комплектов наград: в лыжных гонках и фристайле, например, по 6 дисциплин, а в хоккее одна — собственно, сам хоккей.
Кто может участвовать?
Чтобы принять участие в Универсиаде, нужно соответствовать трём критериям:
- Вы должны иметь гражданство страны, которую представляете;
- Ваш возраст — до 28 лет на начало года соревнований;
- Являться действующим студентом или закончить вуз не больше, чем за год до Универсиады.
В Красноярске ожидается более трёх тысяч участников. 296 из них будут представлять Россию.
Россия — фаворит Универсиады?
Сборная России на зимних студенческих играх традиционно выступает очень мощно. В последний раз молодых российских спортсменов на Универсиаде по количеству золотых медалей опережали в 2007 году, а по общему количеству наград — аж в 2003-м.
При этом на последних трёх студенческих играх Россия никого даже близко не подпускала к своим достижениям:
- 39 медалей (14 золотых) в 2011-м. У второго места — 15 медалей (7 золотых);
- 50 медалей (15 золотых) в 2013-м. У второго места — 23 медали (10 золотых);
- 71 медаль (29 золотых) в 2017-м. У второго места — 36 медалей (11 золотых).
От кого ждать побед в этом году?
Даже несмотря на исключение из числа участников Универсиады чемпионки мира и Европы Елизаветы Туктамышевой, состав российской сборной всё равно остаётся супермощным. Наши спортсмены являются фаворитами практически во всех видах спорта. Вот за кем нужно следить обязательно:
Мужская сборная по хоккею с шайбой. 12-кратный чемпион Универсиады
Фото: © Официальный сайт XXVIII Всемирной зимней универсиады — 2017
Максим Ковтун. Четырёхкратный чемпион России по фигурному катанию
Фото: © РИА "Новости" / Владимир Песня
Софья Просвирнова. Пятикратная чемпионка Европы по шорт-треку
Фото: © РИА "Новости" / Владимир Песня
Дмитрий Логинов. Двукратный чемпион мира по биатлону
Фото: © РИА "Новости" / Алексей Филиппов
Максим Буров. Чемпион мира в лыжной акробатике (фристайл)
Фото: © РИА "Новости" / Рамиль Ситдиков
Женская сборная по хоккею с шайбой. Двукратные победители Универсиады
Фото: © Федерация хоккея России
Антон Мамаев. Чемпион России в слоупстайле (сноуборд)
Фото: © РИА "Новости" / Алексей Филиппов
Наталья Гербулова. Двукратная чемпионка России по биатлону
Фото: © РИА "Новости" / Владимир Песня
Сергей Горланов. Чемпион Европы по спортивному ориентированию на лыжах
Фото: © vk.com/orient13
Когда и что смотреть?
Обладатели золотых медалей в разных видах спорта станут известны:
- 3 марта — горнолыжный спорт, лыжные гонки, сноуборд, фристайл;
- 4 марта — биатлон, горнолыжный спорт, лыжные гонки, спортивное ориентирование, фристайл, шорт-трек;
- 5 марта — горнолыжный спорт, сноуборд, спортивное ориентирование, фристайл, шорт-трек;
- 6 марта — биатлон, лыжные гонки, сноуборд, фигурное катание, фристайл, шорт-трек;
- 7 марта — биатлон, горнолыжный спорт, спортивное ориентирование, фигурное катание;
- 8 марта — горнолыжный спорт, лыжные гонки, сноуборд, фигурное катание;
- 9 марта — биатлон, горнолыжный спорт, лыжные гонки, спортивное ориентирование, фристайл;
- 10 марта —биатлон, горнолыжный спорт, кёрлинг, сноуборд, фристайл, хоккей с мячом;
- 11 марта — горнолыжный спорт, лыжные гонки, фристайл, хоккей с шайбой;
- 12 марта — лыжные гонки, хоккей с шайбой.
Полный список соревнований представлен на сайте Универсиады.
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