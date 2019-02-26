Мамаев, Ковтун и хоккеисты-рекордсмены. За кого болеть на Универсиаде?

3 тысячи участников, 50 стран, 11 видов спорта и отличные шансы на успех. Россия впервые примет зимние студенческие игры и вполне может их выиграть. Лайф рассказывает, что нужно знать о турнире.

Университет + олимпиада = универсиада

Нетрудно догадаться, как появилась "универсиада" — путём сложения слов "олимпиада" и "университет". Соревнования для студентов придумали проводить аж в 1905 году. В 1919-м создали Конфедерацию студентов, под эгидой которой в 1923 году провели первые Всемирные университетские игры. К 1959-му они официально трансформировались в Универсиаду.

Летние и зимние игры по аналогии с Олимпиадой стали проводить сразу. Но вот до России Универсиада добиралась больше полувека. В 2013-м в Казани прошли летние студенческие соревнования. И вот сейчас, в 2019-м, первые в российской истории зимние игры студентов пройдут в Красноярске.

11 видов спорта, 76 комплектов наград

На зимней Универсиаде будет представлено 11 видов спорта:

биатлон;

горнолыжный спорт;

кёрлинг;

лыжные гонки;

сноуборд;

спортивное ориентирование;

фигурное катание;

фристайл;

хоккей с мячом;

хоккей с шайбой;

шорт-трек.

Универсиада будет проходить со 2 по 12 марта. Медали будут разыгрываться с 3 марта до последнего дня соревнований. Всего на кону — 76 комплектов наград: в лыжных гонках и фристайле, например, по 6 дисциплин, а в хоккее одна — собственно, сам хоккей.

Кто может участвовать?

Чтобы принять участие в Универсиаде, нужно соответствовать трём критериям:

Вы должны иметь гражданство страны, которую представляете; Ваш возраст — до 28 лет на начало года соревнований; Являться действующим студентом или закончить вуз не больше, чем за год до Универсиады.

В Красноярске ожидается более трёх тысяч участников. 296 из них будут представлять Россию.

Россия — фаворит Универсиады?

Сборная России на зимних студенческих играх традиционно выступает очень мощно. В последний раз молодых российских спортсменов на Универсиаде по количеству золотых медалей опережали в 2007 году, а по общему количеству наград — аж в 2003-м.

При этом на последних трёх студенческих играх Россия никого даже близко не подпускала к своим достижениям:

39 медалей (14 золотых) в 2011-м. У второго места — 15 медалей (7 золотых);

50 медалей (15 золотых) в 2013-м. У второго места — 23 медали (10 золотых);

71 медаль (29 золотых) в 2017-м. У второго места — 36 медалей (11 золотых).

От кого ждать побед в этом году?

Даже несмотря на исключение из числа участников Универсиады чемпионки мира и Европы Елизаветы Туктамышевой, состав российской сборной всё равно остаётся супермощным. Наши спортсмены являются фаворитами практически во всех видах спорта. Вот за кем нужно следить обязательно:

Мужская сборная по хоккею с шайбой. 12-кратный чемпион Универсиады Фото: © Официальный сайт XXVIII Всемирной зимней универсиады — 2017

Максим Ковтун. Четырёхкратный чемпион России по фигурному катанию Фото: © РИА "Новости" / Владимир Песня

Софья Просвирнова. Пятикратная чемпионка Европы по шорт-треку Фото: © РИА "Новости" / Владимир Песня

Дмитрий Логинов. Двукратный чемпион мира по биатлону Фото: © РИА "Новости" / Алексей Филиппов

Максим Буров. Чемпион мира в лыжной акробатике (фристайл) Фото: © РИА "Новости" / Рамиль Ситдиков

Женская сборная по хоккею с шайбой. Двукратные победители Универсиады Фото: © Федерация хоккея России

Антон Мамаев. Чемпион России в слоупстайле (сноуборд) Фото: © РИА "Новости" / Алексей Филиппов

Наталья Гербулова. Двукратная чемпионка России по биатлону Фото: © РИА "Новости" / Владимир Песня

Сергей Горланов. Чемпион Европы по спортивному ориентированию на лыжах Фото: © vk.com/orient13

Когда и что смотреть?

Обладатели золотых медалей в разных видах спорта станут известны:

3 марта — горнолыжный спорт, лыжные гонки, сноуборд, фристайл;

4 марта — биатлон, горнолыжный спорт, лыжные гонки, спортивное ориентирование, фристайл, шорт-трек;

5 марта — горнолыжный спорт, сноуборд, спортивное ориентирование, фристайл, шорт-трек;

6 марта — биатлон, лыжные гонки, сноуборд, фигурное катание, фристайл, шорт-трек;

7 марта — биатлон, горнолыжный спорт, спортивное ориентирование, фигурное катание;

8 марта — горнолыжный спорт, лыжные гонки, сноуборд, фигурное катание;

9 марта — биатлон, горнолыжный спорт, лыжные гонки, спортивное ориентирование, фристайл;

10 марта —биатлон, горнолыжный спорт, кёрлинг, сноуборд, фристайл, хоккей с мячом;

11 марта — горнолыжный спорт, лыжные гонки, фристайл, хоккей с шайбой;

12 марта — лыжные гонки, хоккей с шайбой.

Полный список соревнований представлен на сайте Универсиады.