Пятеро россиян застряли на заснеженной дороге в Казахстане — видео

Пятеро граждан России застряли в буран на заснеженной дороге в Казахстане. Как сообщает телеграм-канал Life Shot, они направлялись в Уральск, но уже через пару километров от границы их автомобиль забуксовал.

— Глубокий очень снег. Мокрый сильный буран. Они сначала толкали, потом копали — всё безуспешно. Начали звонить в МЧС, различные службы спасения, — отметила подруга девушки, застрявшей на трассе в метель.

По её словам, к ним выехала техника МЧС, но тоже застряла. Спасти людей удалось спустя почти сутки. Сейчас их жизни ничто не угрожает.