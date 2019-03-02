Зонд InSight впервые пробурил грунт Марса

Буровая установка углубилась в поверхность Красной планеты на расстояние от 18 до 50 сантиметров.

Установка HP3 марсианского зонда НАСА InSight впервые пробурила грунт Марса. Об этом сообщает Германский центр авиации и космонавтики (DLR).

Как сообщается, буровая установка углубилась в поверхность Красной планеты на расстояние от 18 до 50 сантиметров. За четыре часа работы она нанесла четыре тысячи ударов по поверхности Марса.

По словам руководителя проекта HP3 Тильмана Шпона (Tilman Spohn), буровая установка, углубляясь, наткнулась на камень, наклонилась примерно на 15 градусов и либо сдвинула его, либо миновала.

После окончания периода охлаждения исследователи планируют начать второй этап работы, который, как ожидается, продлится также четыре часа.