В Греции по запросу Украины задержан россиянин

Киев обвиняет россиянина в нарушении налогового законодательства во время работы в стране.

Гражданин России специалист в сфере энергетики Евгений Калинин задержан в Греции по запросу Украины. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на адвоката россиянина Янниса Рахиотиса.

По его словам, российский специалист был задержан поздно вечером в четверг в аэропорту Афин. Слушание по его делу состоялось в пятницу. Согласно решению прокурора Калинина отправили в тюрьму, пока в Грецию "не доставят украинский запрос на экстрадицию".

Адвокат отмечает, что Киев обвиняет россиянина в нарушении налогового законодательства во время работы в стране, но, как добавил Рахиотис, это дело является политическим.

— Калинин находится в списке известного сайта "Миротворец". Его преследуют за то, что он поддерживал бывшего президента Украины Виктора Януковича, — отметил он, добавив, что прокурор проинформировал, что гражданин России находится в списке скандального сайта.