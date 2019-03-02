Илон Маск показал запуск Dragon 2 и вид из кабины

Глава Tesla и Space X Илон Маск в "Твиттере" опубликовал запись прямого эфира запуска корабля Dragon 2 (Crew Dragon) к МКС с мыса Канаверал.
SpaceX Crew Dragon recap https://t.co/MmQmctxRSo— Elon Musk (@elonmusk) 2 марта 2019 г.
Кроме того, были опубликованы кадры из кабины корабля.
Ранее Лайф рассказывал о запуске ракеты-носителя Falcon 9 с новейшим кораблём Dragon 2 (Crew Dragon), которая стартовала с мыса Канаверал во Флориде.
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