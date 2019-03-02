Тимошенко заявила, что вернёт деньги вкладчикам Сбербанка времён СССР

Лидер партии "Батьковщина" Юлия Тимошенко пообещала, что в случае победы на президентских выборах она вернёт вкладчикам Сбербанка СССР их сбережения.

Как отметила Тимошенко, когда она была премьер-министром Незалежной, часть людей получили компенсационные выплаты. Но, по словам политика, ещё часть украинцев остались ни с чем, поскольку власть "всё это закрыла тогда".

— Власти не хотели, чтобы люди почувствовали, что в стране может быть справедливость, — приводит партия Тимошенко её слова.

Это не первое громкое предвыборное обещание Тимошенко. Ранее лидер партии "Батьковщина" рассказывала, что вернёт Украине Донбасс. Также политик заявила, что будет добиваться выплаты Россией 100 миллиардов евро за Крым. Позднее Тимошенко и вовсе пообещала в случае победы на выборах "вернуть полуостров" Украине.