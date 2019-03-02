Могерини предостерегла от угроз безопасности Гуайдо

Любые меры, которые будут угрожать безопасности венесуэльского оппозиционного лидера Хуана Гуайдо, не только встретят осуждение со стороны международного сообщества, но и вызовут эскалацию. Соответствующее заявление глава дипломатии ЕС Федерика Могерини опубликовала в "Твиттере".

— ЕС подчёркивает свою убеждённость в том, что урегулирование многоаспектного кризиса в Венесуэле может быть только политическим, демократическим и мирным, — отмечается в сообщении.

Кроме того, пресс-служба ЕС подчеркнула важность соблюдения "конституционного иммунитета", которым пользуются все члены Национального собрания, а также пообещала следить за событиями и сотрудничеством Венесуэлы с её региональными, международными партнёрами и членами международной контактной группы.

Как сообщал Лайф, ранее стало известно, что Гуайдо возвращается на родину. В этой связи США предостерегли Каракас от ареста оппозиционера.