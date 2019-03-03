Лавров напомнил Помпео о важности Устава ООН на фоне кризиса в Венесуэле

Во время телефонного разговора с госсекретарём США Майком Помпео глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил коллеге о важности соблюдения принципов Устава ООН в отношении Венесуэлы.

— В связи с предложением Вашингтона о проведении двусторонних консультаций по венесуэльской тематике указано, что мы к этому готовы, но необходимо неукоснительно руководствоваться принципами Устава ООН, поскольку только венесуэльцы вправе определять своё будущее, — отметили в пресс-службе МИДа.

Как писал Лайф, разговор между Лавровым и Помпео состоялся по инициативе американской стороны.