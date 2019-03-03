Сын погибшей в Эймсбери женщины обвинил власти Великобритании в предательстве

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Сын погибшей в Эймсбери женщины обвинил власти Великобритании в предательстве

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Фото: © Facebook/ Ewan Hope

Двадцатилетний сын погибшей в Эймсбери Дон Стёрджесс обвинил в предательстве Правительство Соединённого Королевства.

— Боюсь, что мы никогда не добьёмся правосудия для мамы. Чувствую себя преданным и брошенным правительством, — цитирует Эвана Хоупа Sunday Mirror.

При этом он отметил, что власти Великобритании никоим образом не поддержали его семью в трудную минуту, а также не считают нужным уведомлять о новых данных, полученных в результате расследования.

Хоуп посетовал, что ни Тереза Мэй, ни правительство ни в какой форме не выразили соболезнований.

Напомним, в результате инцидента в Эймсбери 4 июля 2018 года погибла 44-летняя Дон Стёрджесс. Чарли Роули пришёл в сознание 10 июля. Эймсбери находится в графстве Уилтшир, неподалёку от Солсбери, где в марте этого года отравили бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.

Власти Великобритании в обоих инцидентах видят "российский след". Представители МИД РФ опровергают обвинения.

Ранее сообщалось, что Посольство РФ раскритиковало британское расследование по отравлению в Эймсбери.

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