Путин посетил главный операционный центр Универсиады-2019

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Путин посетил главный операционный центр Универсиады-2019

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Фото: © L!FE

Президент России Владимир Путин посетил главный операционный центр Всемирной зимней Универсиады в Красноярске. Туда стекается вся информация об играх.

Центр находится в помещении Сибирского федерального университета. На экраны там выведены изображения с множества камер из деревни Универсиады и с мест соревнований. За поступающей с мест информацией в режиме реального времени следят представители МВД, ФСБ, МИД и других ведомств.

Представители операционного центра рассказали президенту, что в помещении находится 50 рабочих мест.

— Всего хорошего, удачи вам, — сказал глава государства.

Напомним, что Универсиада стартовала в Красноярске 2 марта, соревнования завершатся 12 марта. Первое золото завоевала российская лыжница Алиса Жамбалова.

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